Kobieta wysadziła się w powietrze przed posterunkiem policji w Groznym - stolicy Czeczenii, republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Nikt, oprócz terrorystki, nie zginął, ani nie został ranny - podało tamtejsze MSW.

Na zdj. Grozny / Yelena Afonina / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło przy policyjnym punkcie kontrolnym na obrzeżach miasta.

Przedstawiciel MSW Czeczenii Apti Ałaudinow powiedział mediom, że ok. godz. 16 czasu miejscowego policjanci poprosili zbliżającą się w ich kierunku młodą kobietę o zatrzymanie się i przedstawienie dokumentów. Kobieta nie zastosowała się do ich polecenia. Policjanci zauważyli, że kobieta ma na sobie



Źródła agencji Interfax utrzymują, że kobieta nie pochodziła z Czeczenii.



20 sierpnia w Czeczenii doszło do czterech ataków na policjantów, w których rannych zostało kilku funkcjonariuszy. Odpowiedzialność za nie wzięła na siebie dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie.

(m)