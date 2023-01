Niemiecki federalny urząd statystyczny poinformował, że populacja kraju wzrosła do 84,3 mln osób. To najwyższy wynik w historii - podkreśla agencja Reutera.

Jak podał urząd statystyczny, liczba ludności Niemiec w ciągu roku wzrosła o 1,1 mln. Znaczny wpływ na ten wzrost miał napływ imigrantów - zaznaczył urząd z Wiesbaden.

Według aktualnych szacunków do Niemiec w zeszłym roku przyjechało od 1,42 mln do 1,45 mln osób więcej niż wyjechało za granicę. Ukraińcy stanowią zdecydowanie największy odsetek imigrantów netto - tylko w pierwszej połowie 2022 r. przybyło ich 740 tys. Liczba obcokrajowców mieszkających w RFN wzrosła do ponad 4,3 mln. Największą grupę obcokrajowców stanowią Ukraińcy - 890 tys., Syryjczycy - 846 tys., Rumuni - 826 tys. i Polacy - 781 tys.

Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał, że w zeszłym roku w RFN odnotowano 1,06 mln zgonów i liczba ta była o ponad 35 tys. wyższa niż rok wcześniej. Urząd zwrócił uwagę, że w grudniu 2022 r. liczba zgonów była w Niemczech była o 19 proc. wyższa niż w poprzednich czterech latach. W całym roku urodziło się 735-745 tys. dzieci (nie ma jeszcze ostatecznych danych).

Po zjednoczeniu w 1990 r. ludność RFN liczyła 79,4 mln osób.

Zgodnie z prognozami demograficznymi po 2025 r. populacja Niemiec ma zacząć spadać. Jak podaje World Population Review na koniec wieku liczba ludności RFN spadnie poniżej 70 mln. Wtedy liczebniejsze od Niemiec populacje mają posiadać Wielka Brytania (obecnie 63 mln mieszkańców) i Francja (64,7 mln).