Rekordowa kara. Komisja Europejska uderza w AliExpress

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Komisja Europejska ukarała chińską platformę handlową AliExpress grzywną w wysokości 550 milionów euro za niewystarczającą walkę z handlem podróbkami i niebezpiecznymi produktami. To najwyższa sankcja nałożona dotąd w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych.

Platforma handlowa AliExpress, należąca do chińskiej grupy Alibaba, została ukarana przez Komisję Europejską grzywną w wysokości 550 mln euro za niewystarczające działania przeciwko sprzedaży nielegalnych, podrabianych i potencjalnie niebezpiecznych produktów.

To najwyższa kara nałożona dotychczas na platformę handlową w ramach tzw. unijnego aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act, DSA), który zobowiązuje największe serwisy internetowe do skuteczniejszego ograniczania rozpowszechniania nielegalnych treści i towarów.

Szereg zastrzeżeń

Komisja Europejska uznała, że platforma AliExpress przez długi czas nie usuwała ofert obejmujących m.in. podróbki, niebezpieczne zabawki oraz kosmetyki niespełniające wymogów bezpieczeństwa.

Bruksela wskazała również, że systemy rekomendacji i reklam AliExpress mogły przyczyniać się do dalszego rozpowszechniania takich ofert. Zastrzeżenia wzbudził także mechanizm weryfikacji sprzedawców i procedury dotyczące autoryzacji marek, które zdaniem KE były niewystarczająco skuteczne i łatwe do obejścia.

KE grozi kolejnymi karami

Komisja Europejska wyznaczyła platformie termin do 20 października na przedstawienie działań naprawczych. Jeżeli KE uzna, że AliExpress nie wdrożyła odpowiednich zmian, spółka może zostać objęta kolejnymi karami.

Rozprzestrzenianie się podrabianej odzieży, niebezpiecznych zabawek, niebezpiecznych kosmetyków i innych nielegalnych i szkodliwych produktów nie jest nieuniknionym kosztem zakupów online – to niewypełnienie przez AliExpress obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych. Skala nie jest wymówką. Zagrożenia muszą być identyfikowane i systematycznie rozwiązywane, aby zapewnić konsumentom bezpieczne zakupy online – powiedziała wiceszefowa KE Henna Virkkunen.

Platforma AliExpress odniosła się krytycznie do decyzji Komisji Europejskiej.

„Nie zgadzamy się z dzisiejszą decyzją i nieproporcjonalną grzywną, która nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu naszych dotychczasowych ram prawnych i znaczących, proaktywnych usprawnień, które wprowadziliśmy. Uważnie analizujemy tę decyzję i rozważamy wszystkie dostępne opcje” – napisała AliExpress w e-mailu, cytowanym przez agencję Reutera.