Po 90 latach mury za Spiżową Bramą opuści redakcja dziennika "L'Osservatore Romano". Decyzję nazwano "kolejną rewolucją w watykańskich mediach". Powołano też nowy skład redakcji kobiecego dodatku do gazety.

Watykan / Pixabay

Jak ogłosił prefekt dykasterii, czyli urzędu ds. komunikacji Stolicy Apostolskiej Paolo Ruffini, redakcja dziennika zostanie przeniesiona w ciągu najbliższego roku do nowej siedziby poza murami Watykanu, do biur w Palazzo Pio w pobliżu Zamku Świętego Anioła, gdzie mieści się Radio Watykańskie. Od 1929 roku redakcja gazety założonej w drugiej połowie XIX wieku znajduje się na terenie Państwa Watykańskiego.

Przeprowadzkę wytłumaczono względami logistycznymi oraz zamiarem "optymalizacji przestrzeni". W Palazzo Pio mieścić się będą wszystkie redakcje watykańskich mediów, a więc radia, dziennika, portalu i ośrodka telewizyjnego Ctv. To część reformy mediów watykańskich - wskazał Ruffini.



Drugą ogłoszoną nowością jest prezentacja nowego składu redakcji kobiecego miesięcznika, dodatku do "L'Osservatore Romano" po tym, gdy w marcu rezygnację złożył jego dotychczasowy zespół z redaktor naczelną Lucettą Scaraffią, jedną z najbardziej dotąd wpływowych kobiet w Watykanie. Zarzuciła ona kierownictwu dziennika próby podporządkowania jej zespołu, jego uciszenia oraz brak szacunku i uznania dla pracy redaktorek.



Dodatkiem "Kobiety, Kościół, Świat" kierować będzie Rita Pinci, do tej pory dziennikarka telewizji włoskiego episkopatu Tv2000. Pinci oświadczyła, że redaktor naczelny "L'Osservatore Romano" Andrea Monda zapewnił ją, że będzie miała "całkowitą wolność".