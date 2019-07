W wodzie w kranach blisko 7 milionów Francuzów odkryto radioaktywny tryt. Wszystko to w domach, które znajdują w pobliżu elektrowni atomowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Badania wody z kranu w domach znajdujących się w pobliżu 19 francuskich elektrowni atomowych, zlecone zostały przez organizacje ekologiczne. Ich rezultaty potwierdziło Ministerstwo Zdrowia.

Według francuskiego rządu nie ma jednak potrzeby wszczynania dochodzenia w tej sprawie, bo stężenie trytu w "kranówce" nigdzie nie przekracza dozwolonych norm.

Ekolodzy ze Stowarzyszenia Kontroli Radioaktywności alarmują jednak, że nie wiadomo do końca jaki wpływ na zdrowie może mieć regularna, codzienna konsumpcja nawet niewielkiej ilości tego radioaktywnego izotopu wodoru przez kilkadziesiąt lat - a tak dzieje się to w przypadku wielu francuskich rodzin. W związku z tym Przedstawiciele Stowarzyszenia Kontroli Radioaktywności żądają podjęcia działań, które obniżą to stężenie.

Według tej organizacji dotyczy to mieszkańców 268 miast, (takich jak Orleans, Blois, Tours, Angers i Nantes), małych miejscowości i wiejskich gmin.