Rosyjski prezydent Władimir Putin po raz kolejny ubolewa nad rozpadem Związku Radzieckiego. Zrobił to w filmie dokumentalnym, który został wyemitowany przez rosyjską telewizję.

Władimir Putin / PAP/EPA/EVGENY ODINOKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Putin powiedział, że był to upadek "historycznej Rosji". Opisał też ze swojej perspektywy kryzys gospodarczy początku lat 90., który zmusił go do dodatkowej pracy "na czarno". Czasami musiałem dorabiać i prowadzić taksówkę - stwierdził prezydent. Putin już w czasach sowieckich był agentem KGB.

Jego słowa zostały wyemitowane w niedzielę w państwowej rosyjskiej telewizji w filmie "Rosja. Nowa Historia".

To kolejna wypowiedź Putina, w której ten tęskni za Związkiem Radzieckim. Wcześniej mówił, że rozpad ZSRR był "największą katastrofę geopolityczną XX wieku". Jak pisze Reuters, jego wypowiedzi w tym tonie mają podsycać spekulacje na temat jego intencji w polityce zagranicznej. Niektórzy krytycy wprost oskarżają go o plan odtworzenia Związku Radzieckiego, którego elementem może być atak na Ukrainę.

Rosja eskaluje napięcie na granicy

Putin w tym roku opublikował też artykuł, w którym stwierdził, że wierzy w to, że ludzie z krajów położonych przy południowej granicy Rosji są integralną częścią rosyjskiej historii i kultury. Ukraińcy odrzucają ten pogląd i uważają go za motywowany politycznie.

Od kilku miesięcy Ukraina i państwa NATO oskarżają Rosję o eskalację napięcia przy granicy z Ukrainą przez gromadzenie rosyjskich wojsk. Po rozmowie Putina z prezydentem USA Joe Bidenem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że Biden poinformował go, iż Rosja zapewniła, że nie będzie kontynuować eskalacji na terytorium Ukrainy.

Przesłanie, jakie otrzymałem od prezydenta USA (sprowadza się do tego), że Rosja zapewniła USA i cały świat, że nie zamierza kontynuować eskalacji wobec terytorium naszego niepodległego państwa - powiedział prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w telewizji 1+1.