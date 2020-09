"Ludzi, którzy w czasie wojny współpracują z wrogiem, jak wiadomo, nazywano zawsze i wszędzie kolaborantami" – powiedział prezydent Rosji Władimir Putin w wystąpieniu dla uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. "Tych, którzy dziś zgadzają się z inicjatorami pisania historii na nowo, można jak najbardziej nazwać kolaborantami dnia dzisiejszego" – dodał.

Putin stwierdził, że istnieją obecnie próby pisania historii na nowo. Ich celem - jak ocenił - jest "stworzenie warunków do zmiany tych reguł życia, które pojawiły się po II wojnie światowej (...), stworzenie przesłanek dla takich zmian".



Prezydent Rosji przypomniał, że po II wojnie światowej zaczęła się zimna wojna, czyli konfrontacja pomiędzy różnymi krajami. Niektórym się wydawało, że po zimnej wojny to oni stali się zwycięzcami. Poczuli się wyjątkowi. Uważają, że można i trzeba zmienić porządek, który pojawił się po II wojnie. Z tego powodu - aby stworzyć warunki do takich zmian - trzeba trochę przerobić, napisać na nowo to, co faktycznie wydarzyło się w historii - oświadczył t.



Putin wezwał uczniów w Rosji, by nie zapominali o dokonaniach swego narodu podczas II wojny światowej. Powinniśmy pamiętać o wydarzeniach tych strasznych lat, po to, aby potworności nazizmu nigdy się nie powtórzyły - powiedział. Zapewnił, że Rosja "nie pozwoli zapomnieć", iż Niemcy hitlerowskie napadły na ZSRR w 1941 roku, "a nie odwrotnie".