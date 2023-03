O co chodzi z ustawą o "agentach obcego wpływu"?

W połowie 2022 roku z rządzącej partii Gruzińskie Marzenie odłączyło się kilku posłów, którzy założyli własny ruch Siła Narodu. Przekonywali, że robią to, by móc "więcej mówić". Choć podają się za opozycjonistów, to ich retoryka jest w pełni zgodna z linią władzy.

W połowie lutego 2023 roku Siła Narodu skierowała projekt ustawy o przejrzystości "obcych wpływów" i zaproponowali utworzenie rejestru "agentów obcego wpływu" w Gruzji. Obejmowałby on wszystkie organizacje i media, które w ponad 20 proc. są finansowane z zagranicy. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara pieniężna.

Protest w Tbilisi / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

Już sam pomysł wywołał kontrowersje, gdyż od wielu lat podobne przepisy o "agentach zagranicznych" obowiązują w Rosji. Organizacje oraz media wpisane do rejestru w każdym artykule lub komunikacie muszą podkreślać, że jest to dzieło "agenta zagranicznego". To oczywiście miało na celu m.in. zniechęcenie Rosjan do czerpania informacji ze źródeł niefinansowanych przez Kreml oraz powiązanych z nim oligarchów.

Autorzy gruzińskiego projektu zapewniają, że do opracowywania ustawy korzystali z amerykańskiego prawa FARA (Foreign Agents Registration Act). Departament Stanu USA się tym nie zgodził, a jego przedstawiciel Ned Price powiedział, że przepisy opierają się raczej na ustawach z Rosji i Węgier.