Statek Astoria Grande przypłynął do Batumi z rosyjskiego Soczi w środę, o czym informowały lokalne media. Samo jego przybycie wywołało wśród mieszkańców niezadowolenie, a to, co rosyjscy turyści powiedzieli w telewizyjnym wywiadzie, ich rozwścieczyło. Rosjanie w rozmowie z dziennikarzami stwierdzili, że Rosja nigdy nie okupowała Gruzji, a kraje są nadal "w Związku Sowieckim". Jeden z turystów pochwalił się, że odwiedził Abchazję, co jest niezgodne z gruzińskim prawem. Na terenach okupowanych przez Rosję obowiązuje specjalny reżim prawny, który ogranicza prawo wjazdu na te tereny obcokrajowcom. Możliwa jest podróż jedynie z kierunków Gori i Zugdidi.

Emocje, jakie wywołało przybycie Rosjan i ich komentarze, były tak wielkie, że dziesiątki Gruzinów pojawiły się przed wycieczkowcem, domagając się, aby statek opuścił port. Część mieszkańców miała ze sobą zdjęcia pokazujące zbrodnie rosyjskich żołnierzy dokonane w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku. Inni mieli transparenty z napisami: "Rosja to państwo terrorystyczne", "Abchazja to Gruzja", "Rosyjski statku p...... się".

Protestujący mieli też zaśpiewać hymn Gruzji i odtworzyć hymny Ukrainy, a także Unii Europejskiej. W trakcie manifestacji w oknie jednej z kabin pojawiła się flaga Rosji, szybko jednak zdecydowano się ją schować.

Po godzinie protestu kapitan wycieczkowca zdecydował o opuszczeniu Batumi - dwa dni wcześniej niż planowano.