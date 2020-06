​Przewodniczący słowackiego parlamentu i lider współrządzącej konserwatywnej partii Sme Rodina (Jesteśmy Rodziną) po raz kolejny został ojcem. Boris Kollar ma obecnie jedenaścioro dzieci z dziesięcioma różnymi kobietami.

Boris Kollar / Martin Divisek / PAP/EPA

Jak informują słowackie media, matką kolejnego dziecka Kollara jest Miroslava z miasta Levice. W rozmowie z tabloidami powiedziała, że ma "dobre relacje" z politykiem, jednak nie są razem. Przyznała, że dziecko nie było planowane, ale oboje są zadowoleni.

Nowy syn, Markus, urodził się na początku maja. Kollar kupił także matce swojego dziecka nowy samochód - Land Rovera za ok. 100 tys. euro. Potrzebowaliśmy go, bo jeździłam mniejszym autem, a mam jeszcze dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa - powiedziała Miroslava.

54-letni Boris Kollar we wrześniu ubiegłego roku był pytany przez dziennikarzy, czy nie ma nic przeciwko, by ponownie zostać ojcem. Masz na myśli jedenaste dziecko? U mnie nigdy nie wiadomo, nie wiem o tym też wcześniej. Dla mnie to naturalna kolej rzeczy, jak nowe buty - śmiał się wówczas polityk. Obecnie ma 11 dzieci - pięć córek oraz sześciu synów.