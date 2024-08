Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje rynek reklam? Jeśli do tego dojdzie, to właśnie wykonano ważny krok w tym kierunku. Związek aktorów Hollywood SAG-AFTRA ogłosił umowę z firmą Narrativ, która pośredniczy między aktorami a branżą reklamową. Chodzi o możliwość użycia głosu aktora przez narzędzia oparte o sztuczną inteligencję do celów reklamowych. Oczywiście, pod pewnymi warunkami.

Protest aktorów m.in. przeciwko AI - 17 lipca 2023 r. / Shutterstock Informację o ogłoszeniu umowy między związkiem zawodowym zrzeszających około 120 tys. amerykańskich aktorów SAG-AFTRA przekazała agencja Reutera, powołując się na aktorską gildię. Czego dotyczy umowa? Stronami tej umowy jest SAG-AFTRA oraz firma Narrativ, która pośredniczy między aktorami a branżą reklamową w celu tworzenia reklam audio za pomocą AI. Jak podał Reuters, "w obliczu obaw artystów, że AI uczyni kradzież ich wizerunków powszechną, nowa umowa ma na celu zapewnienie aktorom dochodów z tej technologii oraz kontrolę nad tym, jak i kiedy ich repliki głosowe są używane". Jak ma działać umowa między SAG-AFTRA i Narrativ? "Na mocy umowy, aktor może ustalić cenę, za którą reklamodawca może cyfrowo naśladować jego głos, pod warunkiem, że wynosi ona co najmniej minimalne wynagrodzenie SAG-AFTRA za reklamy audio" - przekazał Reuters. Co szczególnie istotne, "marki muszą uzyskać zgodę wykonawców na każdą reklamę, która wykorzystuje cyfrową wersję głosu". Aktorka Scarlett Johansson zwróciła uwagę na zagrożenia z tym związane na początku tego roku, kiedy oskarżyła Open AI o kopiowanie jej głosu do swojego systemu konwersacyjnego AI. Oświadczenie przedstawiciela SAG-AFTRA "Nie wszyscy członkowie będą zainteresowani korzystaniem z możliwości, jakie może oferować licencjonowanie ich cyfrowego naśladowania głosu, i to jest zrozumiałe" - przekazał w oświadczeniu przedstawiciel SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland. "Ale dla tych, którzy będą zainteresowani, będzie teraz bezpieczna opcja" - dodał. Reuters podkreślił, że SAG-AFTRA pochwalił umowę z Narrativ jako "ustanawiającą standard etycznego wykorzystania replik głosowych generowanych przez AI w reklamie". Komentarz firmy Narrativ Również firma Narrativ skomentowała ogłoszoną dziś umowę. "Dzisiaj z radością ogłaszamy, że Narrativ jest teraz oficjalną platformą wspieraną przez związki zawodowe SAG-AFTRA. Umowa ta podkreśla zaangażowanie Narrativ w etyczne, oparte na sztucznej inteligencji tworzenie reklam, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw talentów w erze cyfrowej" - przekazano w komunikacie. Zobacz również: 170 budynków w Warszawie będzie przez tydzień pozbawionych ciepłej wody

