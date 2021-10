Naukowcy opracowali przeciwciała, które niszczą zalegające w organizmie stare, niedziałające już komórki. To droga do leczenia związanych ze starzeniem chorób, a nawet spowalniania starzenia - twierdzą badacze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie wiadomo do końca, dlaczego jedni mają na starość mniej problemów niż inni, cierpiący np. na chorobę Alzheimera, cukrzycę, czy nowotwory. Według jednego z wyjaśnień wiele zależy od skuteczności, z jaką organizm radzi sobie z uszkodzeniami komórek, nabywanymi z upływem lat. Mając to na uwadze, badacze z Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i University of Leicester stworzyli metodę usuwania zniszczonych już, starych komórek. Opracowali w tym celu przeciwciało, które działa jak "inteligentna bomba", rozpoznająca konkretne białka na powierzchni komórek tego rodzaju. Dołącza się ono do nich i uwalnia lek, pozwalając się pozbyć konkretnych komórek, bez szkodzenia innym.

Według badaczy może to otworzyć drogę do leczenia wielu różnorodnych chorób związanych ze starzeniem, a być może także umożliwić jego spowolnienie. Po raz pierwszy dysponujemy opartym na przeciwciałach lekiem, który można wykorzystać do opóźnienia komórkowego starzenia się u ludzi - twierdzi kierujący pracami Salvador Macip. Oparliśmy naszą pracę na istniejących terapiach antyrakowych, które celują w białka obecne na powierzchni komórek nowotworowych. Zastosowaliśmy je do starych komórek.

Każdy organizm dysponuje systemem komórkowego starzenia się, który zatrzymuje podziały uszkodzonych komórek i usuwa je, aby się nie namnażały - wyjaśniają naukowcy. Mechanizm ten pomaga np. zmniejszyć ryzyko rozwoju raka. Podobne procesy usuwające odpowiednie komórki umożliwiają prawidłowy rozwój w okresie płodowym. Wcześniejsze badania na zwierzętach pokazały, że usunięcie starych komórek z pomocą specjalnych leków, skutecznie opóźnia powstawanie chorób i samo starzenie. Stosowano w tym celu relatywnie nowe substancje znane jako senolityki, które jednak nie były tak specyficzne jak przeciwciała i powodowały skutki uboczne. Nowe podejście pozwala obejść ten problem. Tak jak typowe przeciwciała rozpoznają zarazki i chronią nas przed nimi, opracowane przez nas przeciwciała rozpoznają stare komórki. Dodatkowo dołączyliśmy do nich toksyczny ładunek, który te komórki niszczy. Działają więc podobnie do kierowanych rakiet - tłumaczy prof. Marcip.

Zdaniem naukowców leczenie być może można będzie rozpoczynać zaraz po pojawieniu się objawów takich schorzeń, jak choroba Alzheimera, Parkinsona, artretyzm, zaćma czy niektóre guzy. W dłuższej perspektywie terapie takie mogłyby być w niektórych przypadkach używane do wspomagania zdrowego starzenia się.