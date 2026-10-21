Przełom w sprawie wojskowego Schengen. Zielone światło dla zasady pięciu dni

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Unia Europejska przyspiesza procedury związane z przemieszczaniem wojsk i sprzętu wojskowego w czasach pokoju. Państwa członkowskie będą miały maksymalnie pięć dni na wydanie zgody na taki transport – to efekt porozumienia osiągniętego pomiędzy europarlamentem a prezydencją UE. To ważny krok w stronę stworzenia tzw. „wojskowej strefy Schengen”.

Prace nad rozporządzeniem dotyczącym mobilności wojskowej w Unii Europejskiej nabierają tempa. Zgodnie z najnowszym porozumieniem, państwa członkowskie będą zobowiązane do wydania zgody na transport wojskowy w ciągu maksymalnie pięciu dni w czasach pokoju. To znaczące przyspieszenie – obecnie w niektórych krajach procedury potrafią trwać nawet do 45 dni.

Projekt „wojskowej strefy Schengen” zakłada zniesienie barier prawnych i celnych, które utrudniają szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu na terenie UE. Komisja Europejska podkreśla, że sprawna mobilność wojskowej jest kluczowa dla bezpieczeństwa całej Wspólnoty i równie ważna, jak inwestycje w nowoczesny sprzęt.

Spór o czas – kompromis osiągnięty

Największym punktem spornym podczas negocjacji była właśnie kwestia czasu, jaki państwa powinny mieć na wydanie zgody. Parlament Europejski optował za krótszym okresem – dwóch-trzech dni. Państwa członkowskie, reprezentowane przez Radę UE, przekonywały, że potrzebują czterech-pięciu dni na dokładne sprawdzenie wniosków dotyczących transportu wojskowego przez swoje terytorium.

Ostatecznie przeważyło stanowisko krajów członkowskich. Pięć dni to i tak prawdziwa rewolucja – dotychczasowe procedury były znacznie bardziej czasochłonne. W sytuacjach zagrożenia państwa będą musiały reagować jeszcze szybciej – decyzje mają zapadać w ciągu sześciu lub dwunastu godzin.

Unijni legislatorzy zgodzili się także na rozszerzenie części przepisów nowego rozporządzenia na Ukrainę i Mołdawię.

Prace nad rozporządzeniem mają zakończyć się do końca 2026 roku. Kolejna runda negocjacji zaplanowana jest na 9 grudnia.