Przed nami „największy wzrost cen biletów lotniczych w historii Europy”

RMF24

Ceny biletów lotniczych w Europie mogą w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 20 proc. – ocenił we wtorek prezes Ryanaira Michael O’Leary. Jego zdaniem byłaby to największa podwyżka taryf w historii europejskiego lotnictwa.

Na wyższe ceny mają wpłynąć przede wszystkim rosnące koszty paliwa lotniczego. Wielu przewoźników nie zabezpieczyło się wcześniej przed tym wzrostem. Dodatkowo podaż miejsc może się zmniejszyć w wyniku bankructw oraz przejęć linii lotniczych.

W przyszłym roku ceny biletów w Europie wzrosną, moim zdaniem, o 10, 15, a może nawet 20 proc. W ciągu najbliższych 12 miesięcy zobaczymy prawdopodobnie największy wzrost cen biletów w historii Europy – powiedział O’Leary podczas konferencji prasowej w Brukseli.

Droższe paliwo uderza w przewoźników

Wojna z Iranem wyraźnie podbiła notowania paliwa lotniczego, ograniczając marże tych przewoźników, którzy nie mieli odpowiednich zabezpieczeń cenowych – pisze Reuters. Linie lotnicze z wyprzedzeniem ustalają cenę części paliwa na przyszłość, żeby zabezpieczyć się przed nagłymi podwyżkami.

O’Leary podkreślił, że Ryanair i inne europejskie linie dysponowały mocnymi zabezpieczeniami na 2026 rok. Gdy konflikt rozpoczął się pod koniec lutego, irlandzki przewoźnik miał zabezpieczone 80 proc. zapotrzebowania na paliwo do marca 2027 roku – po cenie 67 dolarów za baryłkę.

Sytuacja ma jednak wyglądać inaczej od kwietnia 2027 roku. Według szefa Ryanaira większość europejskich linii ma na ów termin zabezpieczoną niewielką część kosztów paliwa. Ryanair zabezpieczył na kolejny rok jedynie 15 proc. wydatków na paliwo, przy cenie 85 dolarów za baryłkę. To około połowa obecnych cen rynkowych – zaznaczył O’Leary.

Ryanair ogranicza ofertę w Belgii. Certyfikacja nowego samolotu

Prezes Ryanaira przyjechał do Brukseli, by ogłosić redukcję zimowej siatki połączeń w Belgii. Linia zamierza zlikwidować 20 tras i zmniejszyć liczbę oferowanych miejsc o ponad milion.

Decyzja jest reakcją na planowaną podwyżkę belgijskiego podatku lotniczego. Od stycznia opłata ma wzrosnąć z 2 do 7 euro.

O’Leary wyraził też nadzieję, że amerykańska certyfikacja samolotu Boeing 737 MAX 10 zostanie zakończona jeszcze w tym miesiącu. Pozwoliłoby to Ryanairowi odebrać 16 maszyn na początku 2027 roku. Certyfikacja rzeczywiście miała miejsce jeszcze we wtorek.