​Dziewięciu mężczyzn w kaskach i kominiarkach oraz z bronią w ręku wpadło do domu mieszkańca okolic Turynu, związało go i skneblowało, a następnie wrzuciło do samochodu i wywiozło w nieznanym kierunku. Wydarzenie to wywołało panikę wśród sąsiadów, którzy wezwali siły bezpieczeństwa. Okazało się, że komando napastników to grupa przyjaciół, którzy postanowili uczcić wieczór kawalerski kolegi organizując "atak terrorystów".