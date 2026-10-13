Protesty uczniów w całej Francji. W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego

RMF24

Ponad 161 tysięcy osób wzięło udział we wtorek w organizowanych we Francji demonstracjach poparcia dla licealistów - podało MSW w Paryżu. Organizatorzy podali jednak znacznie wyższą liczbę, bo 480 tys. osób obecnych na zgromadzeniach w całym kraju. Do uczestników jednego z pochodów dołączył szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) Jean-Luc Melenchon. Związki zawodowe CGT wezwały natomiast do kolejnych akcji, które mają się odbyć 5 listopada.

Za organizację demonstracji, które zostały przeprowadzone we wtorek we Francji, odpowiadały organizacje licealne i studenckie.

Według danych MSW Francji w liczbie 161,5 tys. uczestników protestów są manifestanci biorący udział w dwóch pochodach w Paryżu. Ich liczbę ministerstwo oszacowało na 41,5 tys. Dla porównania, 6 października w analogicznych demonstracjach wzięło udział 266 tys. osób według władz, a według organizatorów - 450 tysięcy.

We wtorek 11 tys. osób demonstrowało w Lyonie - dane te podała tamtejsza prefektura. W Marsylii z kolei policja podała liczbę 3800 uczestników demonstracji, a związek zawodowy CGT poinformował o 35 tysiącach. Demonstracja w Rennes, według władz, zgromadziła 7300 uczestników.

Protesty odbyły się także w: Bordeaux, Nantes i Strasburgu.

Policja użyła gazu łzawiącego w Paryżu

Organizacje młodzieży obecne na wtorkowej demonstracji w Paryżu wezwały, by w najbliższą sobotę, 17 października, przyłączyć się do akcji zapowiedzianych przez ruch żółtych kamizelek. Będą to zgłoszone władzom demonstracje i blokady. Manifestacja w Paryżu dobiega końca we wtorek wieczorem na placu Vauban. Policja próbuje tam rozproszyć uczestników i użyła przeciwko nim gazu łzawiącego.

„Macron i jego policja prowadzą z nami wojnę”

Paryskie demonstracje rozpoczęły się po godz. 14. Z dwóch różnych punktów wyruszyły pochod. Wśród uczestników byli politycy LFI, w tym Melenchon, który został powitany oklaskami. W jednym z tych pochodów, który wyruszył spod budynku ratusza w centrum miasta, pojawiły się hasła wrogie policji, a także oskarżenia pod adresem prezydenta Emmanuela Macrona.

„Macron i jego policja prowadzą z nami wojnę” - głosił napis na jednym z plakatów.

W pewnym momencie uczestnicy pochodu zmusili do odejścia agresywną grupę, która próbowała podpalić samochód. Do tej konfrontacji doszło pod okiem policji, która obserwowała scenę z pewnej odległości. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez, który we wtorek odpowiadał w parlamencie na pytania posłów, ponownie bronił działań policji.

Kiedy demonstracje przebiegają w sposób pokojowy, policja nie prowadzi zatrzymań. Dochodzi do nich w razie nadużyć, gwałtownego przebiegu wypadków - przekonywał Nunez.

Postulaty protestujących

Obecna na paryskiej demonstracji szefowa związków zawodowych CGT Sophie Binet poinformowała, że związki chcą, by kolejne demonstracje i strajki, łączące różne postulaty, odbyły się 5 listopada. Chodzi o to, by „zmusić rząd do odpowiedzi na nasze żądania” - powiedziała Binet w wywiadzie dla telewizji BFMTV. Wśród tych postulatów wymieniła m.in. wycofanie się przez rząd z oszczędności budżetowych.

Wcześniej we wtorek ministerstwo edukacji poinformowało, że od początku protestów licealistów rannych zostało ponad 100 pracowników oświaty, w tym 20 - w miniony poniedziałek.