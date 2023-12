Unijna komisarz do spraw transportu Adina Vălean zwoła wspólny komitet Unii Europejskiej i Ukrainy dotyczący problemów transportu, ale dopiero po zniesieniu blokad na polsko-ukraińskiej granicy - to jedno z ustaleń posiedzenia Rady UE ds. transportu. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber postulował o zwołanie takiego komitetu. Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli, unijna komisarz wyraźnie powiedziała, że nie może być powrotu do zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy.