​Mogło dojść do tragedii. W Nowosybirsku pijany mężczyzna przyszedł do kobiety i chciał uprawiać z nią seks. Gdy ta się nie zgodziła, postanowił wyrzucić ją przez okno. 30-latka złapała się balustrady, wspięła się z powrotem do mieszkania i wezwała policję.

