Problemy słynnego golfisty z prawem. Nie wsiądzie za kółko przed najbliższe pięć lat

Sędzia ostrzegł Tigera Woodsa
Sędzia Darren Steele powiedział Woodsowi, że zawieszenie prawa jazdy ma na celu „zapewnienie bezpieczeństwa publicznego”. Nie ma wyjątków. Gdybyś z jakiegokolwiek powodu prowadził samochód, od razu trafiłbyś do więzienia - ostrzegł golfistę.
Woodsa aresztowano zaraz po incydencie. Słynny sportowiec przeszedł badanie alkomatem, ale odmówił poddania się dalszym testom moczu czy krwi na obecność innych zakazanych substancji. 50-letni golfista potwierdził, że po tym wydarzeniu podjął leczenie. Nie ujawnił jednak szczegółów.
Wiadomo, że nie ucierpiał w wypadku. Musiał jednak wydostać się przez drzwi pasażera, aby się uwolnić. W kwietniu policja opublikowała nagranie, na którym widać skutki zdarzenia. Później władze poinformowały, że w kieszeni mężczyzny znaleziono dwie białe tabletki zawierające hydrokodon, czyli opioid powszechnie przepisywany w celu leczenia bólu.
Słynny golfista robi sobie przerwę w karierze
Po zdarzeniu Woods ogłosił, że na jakiś czas rezygnuje z golfa. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Odchodzę na jakiś czas, aby poddać się leczeniu i skupić się na swoim zdrowiu - uzasadnił przerwę w karierze.
Amerykanin już po raz trzeci miał wypadek samochodowy. W 2017 roku znaleziono go śpiącego w uszkodzonym aucie z uruchomionym silnikiem i wówczas także został aresztowany. Tłumaczył wtedy, że pomieszał leki przeciwbólowe. Ostatecznie przyznał się do zarzutu nieostrożnej jazdy. Uniknął wówczas poważniejszych obrażeń. Inaczej było w 2021 roku, kiedy wypadł z drogi i doznał licznych ran nogi. Lekarze rozważali nawet amputację. Od tego momentu słynny golfista wziął udział w 11 turniejach, ale nie odniósł większych sukcesów.
Woods jest jednym z najlepszych golfistów w historii. Wygrał łącznie 82 turnieje cyklu PGA Tour i jest pod tym względem współrekordzistą wraz z Samem Sneadem. Ostatnio jednak w oficjalnych zawodach wystąpił w 2024 roku. Później zmagał się z urazami ścięgna Achillesa, a we wrześniu ubiegłego roku przeszedł siódmą operację pleców. Z oficjalnymi zarobkami w wysokości prawie 121 mln dopiero kilka dni temu stracił pozycję lidera listy płac wszech czasów.