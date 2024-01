W Boeningu 737, którym sekretarz stanu USA Antony Blinken miał wracać w środę z Davos, wykryto wyciek tlenu. Po szefa amerykańskiej dyplomacji wysłano z Brukseli mniejszy samolot, którym wróci on do Waszyngtonu - podaje Bloomberg.

Antony Blinken / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Część dyplomatów, którzy udali się do Davos i dziennikarze towarzyszący Blinkenowi, muszą wracać do Stanów Zjednoczonych komercyjnymi liniami lotniczymi.