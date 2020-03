Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zaapelował do kobiet, by rodziły po co najmniej 6 dzieci. Tylko w ten sposób pokonamy lukę demograficzną i wyprowadzimy kraj z kryzysu - przekonywał podczas cotygodniowego występu w telewizji.

Dzieci w Caracas (zdjęcie ilustracyjne) / RAYNER PENA R /PAP/EPA

