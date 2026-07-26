Prezydent w zaskakującej roli. „Pod przykrywką” obserwował wyścig F1

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Prezydent Czech Petr Pavel został zauważony podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier, gdzie przybył incognito, wcielając się w fotoreportera sportowego – ujawnił w niedzielę portal Telex. Polityk przy torze spotkał się także z premierem Węgier Peterem Magyarem.

Prezydent Czech Petr Pavel w roli fotoreportera podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier/fot. Andrej ISAKOVIC

Prezydent Czech Petr Pavel w roli fotoreportera podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier/fot. Andrej ISAKOVIC / AFP/East News

Prezydent w niecodziennej roli

Czeski prezydent pojawił się na Węgrzech z pełnym sprzętem fotograficznym i kilkoma aparatami, a w trakcie wyścigu miał na sobie kamizelkę akredytowanego fotografa.

Przed startem wyścigu Petr Pavel spotkał się przy torze z premierem Węgier Peterem Magyarem, który po zawodach wręczał zwycięzcy trofeum. Wyścig wygrał kierowca McLarena, Lando Norris.

Premier Węgier Peter Magyar (L) i prezydent Czech Petr Pavel (P) podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier/fot. Andrej ISAKOVIC / AFP/East News

Prezydenckie zamiłowanie do wyścigów i fotografii

Media przypomniały, że nie był to pierwszy raz, kiedy czeski prezydent pojawił się na wydarzeniu sportowym z aparatem w dłoni. W czerwcu uczestniczył w wyścigu 24h Le Mans jako fotograf. Wcześniej fotografował wyścigi MotoGP i Superbike w Brnie, Rajd Dakar, a także zawody serii NASCAR. Kilka jego zdjęć z Rajdu Dakar było prezentowanych w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze.

Pavel w ubiegłym roku przekazał na aukcję album ze swoimi zdjęciami, zbierając blisko 30 tys. euro na rzecz organizacji charytatywnej wspierającej dzieci, samotnych rodziców i osoby starsze – podkreślił Telex.

W weekend na Węgrzech zorganizowano wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 11. rundę mistrzostw świata. Węgry były ostatnim wyścigiem przed przerwą wakacyjną w połowie sezonu. Następnym wyścigiem będzie 23 sierpnia Grand Prix Holandii.