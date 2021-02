Prezydent USA Joe Biden oświadczył w wyemitowanym wywiadzie dla telewizji CBS News, że Stany Zjednoczone i Chiny nie są skazane na konflikt, ale czeka je "skrajnie ostra rywalizacja". Zapewnił, że jego podejście do relacji z Chinami będzie inne niż poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa.

Prezydent USA Joe Biden / Stefani Reynolds / POOL / PAP/EPA

Prezydent USA zapytany, dlaczego po objęciu prezydentury 20 stycznia nie przeprowadził jeszcze rozmowy telefonicznej z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, Biden odparł, że nie miał jeszcze do tego okazji, ale zaznaczył, że dobrze zna Xi.

Mówią mi, że prawdopodobnie spędziłem więcej czasu z Xi Jinpingiem niż jakikolwiek inny światowy przywódca, bo spędziłem z nim na spotkaniach 24-25 godzin, kiedy byłem wiceprezydentem. Całkiem dobrze go znam - powiedział Biden. Jak dodał, choć według niego Xi jest "bardzo inteligentny i bardzo twardy", to nie ma w sobie nic z demokraty.



Zawsze mu mówiłem, że nie musi być między nami konfliktu, ale będzie skrajnie ostra rywalizacja. I nie będę robił tego w sposób, który on zna (...). Nie zrobię tego w sposób, w który robił to Trump. Będziemy skupiać się na międzynarodowych zasadach - zapowiedział nowy przywódca USA.



We wcześniej opublikowanych fragmentach wywiadu, pierwszego po objęciu przez niego władzy w Białym Domu, Biden zapowiedział m.in. że nie powróci do umowy atomowej z Iranem, zanim pierwszego kroku nie wykona Teheran. Stwierdził również, że - wbrew tradycji - jest przeciwny dalszemu otrzymywaniu przez Trumpa informacji wywiadowczych, ze względu na jego "nieobliczalne zachowanie".