​Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek z Kataru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Abu Zabi to drugi przystanek głowy państwa polskiego w podróży na Bliski Wschód.

Prezydent Andrzej Duda podczas powitania na lotnisku w Abu Zabi / Marcin Obara / PAP

We wtorek w Abu Zabi polski przywódca spotka się z prezydentem tego kraju Szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem.

Odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów; przywódcy będą rozmawiać też w wąskim gronie.

Jak zapowiedział prezydent, jednym z tematów rozmów będzie współpraca w dziedzinie energii: zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

Będziemy rozmawiali także o sytuacji międzynarodowej. To kwestia spokojnego, ale konsekwentnego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w tej części świata. Oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swoją wysoką pozycję międzynarodową z uwagi na swoje liczne wpływy - i to, żeby w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne. O to także prosili nas sojusznicy - powiedział Duda.

Podczas wizyty podpisane zostaną porozumienia o współpracy w dziedzinie energetyki oraz cyfryzacji.