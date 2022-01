​Zakończenie reformy Kurii Rzymskiej, beatyfikacja Jana Pawła I, kilka podróży zagranicznych, w tym być może do Kanady, Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie, możliwe spotkanie z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem - takie są plany papieża Franciszka na ten rok. Papież, który w grudniu skończył 85 lat, 13 marca rozpocznie dziesiąty rok swego pontyfikatu. Po lipcowej operacji dość szybko wrócił do pełni sił - we wrześniu odwiedził Budapeszt i Słowację, a w grudniu Cypr i Grecję.

Papież Franciszek / Abaca / PAP/Abaca

Ważny rok dla katolików

Według watykanistów istnieją szanse, że 2022 rok przyniesie oczekiwaną od kilku lat wielką reformę Kurii Rzymskiej, nad którą Franciszek pracuje ze swymi doradcami - kardynałami z kilku kontynentów. Ich ostatnie narady odbyły się w trybie online z powodu pandemii.



Niemal pewne wydaje się też zwołanie konsystorza, ósmego w tym pontyfikacie i mianowanie nowych kardynałów, bo dziesięciu purpuratów skończy w tym roku 80 lat. Konieczne będzie uzupełnienie składu Kolegium Kardynalskiego o elektorów konklawe w przyszłości.



Agencja Ansa zwraca uwagę na plany papieskich podróży także po Włoszech. 27 lutego Franciszek ma pojechać do Florencji na spotkanie z biskupami i burmistrzami miast z rejonu Morza Śródziemnego. Być może papież uda się też do Matery we wrześniu na zakończenie krajowego Kongresu Eucharystycznego.



Zagraniczne plany papieża

Watykaniści wymieniają wiele hipotez dotyczących planów zagranicznych podróży. Na długiej liście wymieniana jest Kanada jako cel możliwej pielgrzymki. To byłaby wyjątkowo trudna podróż, bo odbyłaby się w kontekście bolesnej kwestii nadużyć, jakich dopuszczono się wobec dzieci z rdzennej ludności w szkołach kościelnych z internatem, do jakich były wysyłane na polecenie kanadyjskiego rządu, który wstrzymywał potem finansowanie tych ośrodków. W ostatnim czasie znaleziono groby setek uczniów takich szkół, co wywołało wstrząs w tym kraju i apele o papieskie mea culpa.



Już w marcu zeszłego roku Franciszek wyraził ponawiane potem pragnienie udania się do Libanu, pogrążonego w ciężkim kryzysie. Nadal nie wiadomo, czy ta podróż będzie możliwa w tym roku. Pod znakiem zapytania stoi nadal planowana wizyta w Sudanie Południowym, którą już wcześniej musiał odłożyć z powodu sytuacji w tym jednym z najbiedniejszych państw świata.



Watykaniści wymieniają też jako możliwe cele podróży Santiago de Compostela w Hiszpanii w sierpniu na zakończenie europejskiej pielgrzymki młodzieży. Ponadto, Ojciec Święty nie zrealizował dotąd planu wizyty na Malcie, gdzie miał pojechać na wiosnę 2020 roku. Plany te przekreśliła wtedy pandemia.



Czy dojdzie do spotkania z Cyrylem i premierem Indii?

Franciszek został również zaproszony do Indii przez premiera Narendrę Modiego oraz do Kazachstanu. Regularnie powracają rozważania, czy papież pojedzie na Ukrainę, którą Jan Paweł II odwiedził 21 lat temu. W ostatnich tygodniach o możliwej wizycie mówił między innymi zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej metropolita Swiatosław Szewczuk.



W sferze spekulacji pozostaje ewentualne spotkanie papieża z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem; drugie po historycznym na Kubie w 2016 roku. Być może dojdzie do niego w pierwszej połowie roku. Także metropolita Hilarion, uważany za numer dwa w rosyjskim patriarchacie podczas niedawnej wizyty w Watykanie sugerował, że i Cyryl chciałby ponownie spotkać się z Franciszkiem.



Choć papież mówił dziennikarzom w grudniu podczas lotu z Aten do Rzymu, że gotów jest pojechać do Moskwy, by spotkać "brata", jak nazwał patriarchę, bardziej prawdopodobny wydaje się wybór neutralnego miejsca. W tym kontekście wymienia się Finlandię.



Beatyfikacja Jana Pawła I

Pewną już datą w watykańskim kalendarzu jest Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie od 22 do 26 czerwca. Będzie ono miało zarazem nową formułę. Odbędzie się zarówno w Rzymie, jak i w kościołach lokalnych.



Na 4 września zapowiedziano zaś beatyfikację papieża Jana Pawła I, który stał na czele Kościoła katolickiego przez 33 dni w 1978 roku. Mszy beatyfikacyjnej ma przewodniczyć Franciszek.