Papież Franciszek odwiedzi Maltę na początku przyszłego roku, a nie w grudniu obecnego, zaś jego planowana na listopad podróż do Glasgow na konferencję klimatyczną ONZ wydaje się być wykluczona. To najnowsze informacje, jakie napłynęły z Watykanu.

Franciszek / GIUSEPPE LAMI / POOL / PAP/EPA

Premier Malty Robert Abela, który w piątek został przyjęty przez papieża na audiencji, powiedział, że odwiedzi on wyspę w 2022 roku.



Wydaje się, że wizyta jest potwierdzona na przyszły rok, prawdopodobnie na pierwszy kwartał. Papież jest bardzo entuzjastycznie nastawiony do wizyty na Malcie - podkreślił szef rządu w wywiadzie telewizyjnym.



Krótka podróż do tego małego kraju planowana była najpierw na maj 2020 roku, ale nie doszła do skutku z powodu pandemii. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że Franciszek odwiedzi Maltę na początku grudnia.



Pielgrzymka ta miała też obejmować Grecję i Cypr, jak wynikało z zapowiedzi przedstawicieli lokalnych władz i Kościoła. Watykan planów tych nigdy jednak nie potwierdził oficjalnie.



Jako przyczynę przełożenia wizyty wymienia się zarówno pandemię, jak i sytuację polityczną na Malcie w związku z możliwymi wyborami w najbliższym czasie. Zasadą jest unikanie papieskich podróży w okresie przedwyborczym.



Sam papież potwierdził natomiast w jednym z wywiadów zamiar wyjazdu do Glasgow w Szkocji, gdzie w pierwszej połowie listopada odbędzie się konferencja klimatyczna ONZ COP26. Zastrzegł zarazem: "Wszystko będzie zależeć o tego, jak się będę czuł w tym momencie. Ale moje przemówienie jest już w przygotowaniu".



W Watykanie poinformowano, że na czele jego delegacji podczas konferencji w Glasgow stać będzie sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. To oświadczenie biura prasowego Stolicy Apostolskiej zostało zinterpretowane przez część mediów jako rezygnację z planów tej krótkiej, prawdopodobnie jednodniowej podróży. Ponadto, jak się zauważa, przemawia za takim scenariuszem to, że nie została ona dotąd zakomunikowana towarzyszącym Franciszkowi dziennikarzom.



Bogaty jest natomiast program zagranicznych spotkań papieża w najbliższych tygodniach w Watykanie, przede wszystkim w związku z przyjazdem do Rzymu przywódców krajów G20 na szczyt, który odbędzie się 30 i 31 października. Wszystko wskazuje na to, że Franciszek przyjmie wówczas na audiencji także prezydenta USA Joe Bidena.

Zobacz również: Watykański trybunał uniewinnił dwóch duchownych w sprawie nadużyć seksualnych