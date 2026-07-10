Pożar lasu na południu Hiszpanii. Część ofiar była uwięziona w autach

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Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł w czwartek wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii - poinformował hiszpański premier Pedro Sanchez. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Z kolei szef władz regionalnych Andaluzji, Juanma Moren, przekazał, że 19 osób uważa się zaginione.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w czwartek w Hiszpanii. Zapalił się las w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu kraju. Zginęło 11 osób, o czym poinformował premier Pedro Sanchez.

Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani, a prawie 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych. Sześć ofiar śmiertelnych znaleziono w wiosce Bedar.

„Ogień błyskawicznie się rozprzestrzeniał”

Cytowany przez agencję Reutera, szef służb ratunkowych Andaluzji Antonio Sanz przekazał, że ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie na zalesionym terenie wokół miejscowości Los Gallardos w prowincji Almería (w regionie Andaluzji), dotykając w szczególności pobliskiej osady Bedar.

Poinformował także, że władze zaleciły mieszkańcom pozostanie w domach, a do zgonów doszło najprawdopodobniej wtedy, gdy ludzie zdecydowali się na ewakuację własnymi samochodami.

Zginęli w samochodzie

Z informacji, jakie przekazał Sanz wynika, że cztery osoby – prawdopodobnie obywatele Wielkiej Brytanii, na co wskazywało umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu – zginęły w jednym samochodzie. Siedem innych osób znaleziono martwych po tym, jak najwyraźniej porzuciły swoje auta i próbowały uciekać pieszo trasą nieobjętą planem ewakuacji - stwierdził, dodając, że „kolejne cztery osoby trafiły do ​​szpitala z poważnymi poparzeniami.

Najtragiczniejszy pożar w Hiszpanii od lat

Reuters podkreśla, że liczba ofiar czyni ten pożar najbardziej tragicznym w skutkach w Hiszpanii od 2005 roku, kiedy to w ogniu w środkowej prowincji Guadalajara zginęło 11 strażaków. Wówczas pożar wybuchł podczas grillowania i strawił tysiące hektarów lasu.



Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził „ogromny smutek i wstrząs” z powodu skutków pożaru, składając kondolencje rodzinom ofiar i życząc szybkiego powrotu do zdrowia rannym. We wpisie na platformie X poinformował o mobilizacji służb ratunkowych, sił bezpieczeństwa oraz wojskowej jednostki ratunkowej (UME) do walki z żywiołem i wezwał mieszkańców do zachowania ostrożności.

Reuters zauważa, że wczesnoletnie fale upałów, które w maju i czerwcu nawiedziły Europę Zachodnią, wysuszyły rozległe obszary, czyniąc je w tym roku szczególnie podatnymi na pożary. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej, Europa ociepla się w tempie ponad dwukrotnie szybszym od średniej światowej, co sprawia, że ​​coraz bardziej prawdopodobne stają się długotrwałe okresy upałów.

Z informacji Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) wynika, że tylko w 2025 roku w Hiszpanii płomienie strawiły ponad 393 000 hektarów, osiem osób zginęło, 86 zostało rannych a 42 000 ewakuowano.