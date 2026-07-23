Pożar lasu na południu Francji. Objął już 3 tysiące hektarów

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Pożar lasu w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji objął już 3 tys. ha i zagraża zabudowaniom - poinformowała agencja AFP. W czwartek ewakuowano 8 tys. turystów z jednego z kempingów, co oznacza, że łączna liczba ewakuowanych mieszkańców i turystów wzrosła do 20 tysięcy.

Wcześniej, bo od środy wieczorem, prewencyjnie ewakuowano 12 tys. osób - powierzchnia pożaru w czwartek rano wynosiła blisko 2 tys. hektarów.

Aura utrudnia walkę z żywiołem

Ogień nie spowodował dotąd żadnych ofiar, ale zniszczony został jeden, odizolowany dom. AFP przekazała także, że płomienie dosięgły również co najmniej jednego budynku. Władze podkreśliły, że warunki pogodowe nie sprzyjają tłumieniu pożarów.

W akcji gaśniczej uczestniczy około 700 strażaków i 44-osobowa grupa z brygady pożarniczej Paryża (wchodzącej w skład wojsk lądowych). Wspiera ich ponad 300 żandarmów.

MSW: Ponad 12 tys. zarzewi ognia od początku roku

Pożar rozwija się teraz w kierunku miejscowości Lege-Cap-Ferret na północ od akwenu Arcachon. Ogień - prawdopodobnie wzniecony przypadkowo - pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystyycznym Landy Gaskońskie.

Szef resortu spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez w środę oszacował, że od początku roku w całym kraju pojawiło się około 12,5 tys. zarzewi ognia. Łączna powierzchnia obszarów strawionych przez pożary od stycznia 2026 r. to około 44 tys. hektarów.