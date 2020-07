Taktyką na szybkie przyjęcie budżetu Unii Europejskiej ma być złagodzenie lub odłożenie decyzji na szczycie UE o powiązaniu budżetu z praworządnością. Mechanizm ten jednak nie upadł i może być jeszcze mocniejszy.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Niemcy, które przewodniczą w Unii Europejskiej, zmieniły taktykę w kwestii praworządności. Teraz dla Berlina najważniejszy jest podział pieniędzy i szybka decyzja w tej sprawie.

W związku z pandemią wiele krajów, takich jak Włochy czy Hiszpania, oczekuje na uruchomienie Funduszu Odbudowy. Zmiana taktyki Niemiec ma związek z zapowiedzią weta przez Węgry. Niemcy chcą szybkiego porozumienia. Jednak dla krajów, które wpłacają więcej do budżetu UE, niż z niego wyciągają, będzie to trudne do zaakceptowania.

Dla Holandii, Finlandii czy Szwecji niewyobrażalne jest, żeby na szczycie nie było zapisu w tej sprawie - powiedział dziennikarce RMF FM unijny dyplomata. To nasi podatnicy płacą i nie chcą wspierać autorytarnych rządy na wschodzie - powiedział dyplomata jednego z krajów.

Jedna z najważniejszych kwestii

Kwestia zapisów dotyczących powiązania budżetu z praworządnością będzie jedną z najbardziej gorących na szczycie. Wczoraj 11 krajów opowiedziało się za tym powiązaniem, a 6 chce, by był to mechanizm w najsurowszej wersji. To była presja, żeby zrównoważyć zapowiedzi Węgier - mówił unijny dyplomata. Holandia czy Finlandia także mają swoje parlamenty i nie mogą wrócić z niczym - tłumaczy dyplomata - Orban nie będzie dyktował swojego stanowiska całej Unii.

Zdaniem rozmówców dziennikarki RMF FM, gdyby na szczycie odłożono decyzję o powiązaniu budżetu z praworządnością, to zaowocuje to mocniejszymi zapisami, które będą przyjęte już nie jednomyślnie (na Radzie Europejskiej każdy kraj ma prawo weta), ale większościowo na radzie ministrów UE.

Wówczas ani Węgry ani Polska nie zdołają zablokować tych zapisów. Projekt powiązania budżetu jest rozporządzeniem, które głosuje się większością kwalifikowaną. Na końcu może być więc mechanizm o wiele bardziej skuteczny, niż gdyby został przyjęty na szczycie - mówi dyplomata.

W dodatku jak przypominają dyplomaci - Parlament Europejski (w sprawie budżetu UE obowiązuje kodecyzja) nie zgodzi się na budżet, jeżeli nie będzie uwarunkowania wypłat od praworządności. Eurodeputowani wielokrotnie to podkreślali.