Kategoria "5" to najwyższy poziom w skali prędkości wiatru huraganowego. Huragany są klasyfikowane na piątym poziomie, gdy utrzymujący się na nich wiatr osiąga prędkość 300 km/h lub wyższą. Burza o prędkości 300 km/h, taka jaką osiągnął w piątek Lee, należy do tej samej kategorii co huragan Allen - najsilniejszy historii Atlantyku, który w 1980 r. osiągnął właśnie prędkość 300 km/h.

Na początku przyszłego tygodnia Lee pozostanie najpotężniejszym huraganem nad południowo-zachodnim Atlantykiem. Badacze nie potrafią jednak jednoznacznie ocenić, czy zjawisko będzie miało bezpośredni wpływ na kontynent.