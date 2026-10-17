Potężny pożar w ośrodku wypoczynkowym. Wiele ofiar, w tym dzieci

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Ogromny pożar wybuchł w sobotę w ośrodku wypoczynkowym w Inani na południowym wschodzie Bangladeszu. Co najmniej 10 osób nie żyje. Wśród ofiar są dzieci.

Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie popularnego wśród banglijskich turystów ośrodka Tuptup Resto and Resort w Inani w regionie Cox's Bazar - przekazał przedstawiciel straży pożarnej Syed Mohammad Morshed Hossain, cytowany przez agencję AP.

Ogień wybuchł w sobotę rano i szybko rozprzestrzenił się na cały trzykondygnacyjny kompleks - poinformował strażak.

Jak powiedział, wśród ofiar śmiertelnych są dzieci. Co najmniej sześć osób zostało rannych.

Przyczyna pojawienia się ognia na razie nie jest znana.