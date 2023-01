BMKG początkowo wydała ostrzeżenie przed tsunami, które po kilkudziesięciu minutach odwołała. Ostrzeżenia nie wydało za to amerykańskie centrum ostrzegania przed tsunami (U.S. Tsunami Warning Center).

Wiele wskazuje na to, że tsunami ostatecznie nie wystąpiło. Do trzęsienia ziemi doszło na dużej głębokości, a tsunami zwykle generują wstrząsy o hipocentrum położonym znacznie płycej. Tsunami mogą powstawać również na skutek podwodnych osuwisk, ale nie wydaje się, by w tym przypadku takowe powstały.

Do bazy Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) wpłynęło już ponad 130 raportów dotyczących intensywności wstrząsów. Wynika z nich, że trzęsienie ziemi było silne odczuwalne nie tylko na pobliskich indonezyjskich wyspach, ale i w północnej części Australii.