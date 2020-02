Co najmniej 38 zginęło w dwóch lawinach, które we wtorek i środę zeszły we wschodniej Turcji, niedaleko granicy z Iranem - poinformowały tureckie władze. Większość ofiar śmiertelnych to ratownicy, którzy mieli ratować ludzi z zasypanego śniegiem minibusa.

