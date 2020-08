Policja w Cedar Park, na przedmieściach stolicy Teksasu Austin otoczyła dom mężczyzny, który postrzelił trzech funkcjonariuszy i zabarykadował się w domu wraz z trzema członkami rodziny - donosi agencja AP. Akcja policji jest w toku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Do zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu lokalnego czasu, kiedy matka napastnika wezwała policję po tym, jak jej syn wyłamał drzwi w jej domu.