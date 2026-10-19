Poruszający wpis Cindy Crawford. Tak pożegnała zmarłego syna

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Niecały miesiąc po śmierci swojego syna Presleya Gerbera amerykańska supermodelka Cindy Crawford zamieściła poruszający wpis na Instagramie – w imieniu swoim, swojego męża i córki. „Jesteśmy całkowicie zdruzgotani stratą naszego ukochanego syna i brata” – czytamy w poście. Siostra 27-latka, Kaia Gerber, opublikowała też list do zmarłego brata.

Presley Gerber zmarł 20 września w ośrodku odwykowym w Kalifornii. Miał 27 lat. Przyczyna jego śmierci nie została jak dotąd podana oficjalnie. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Podejrzewa, że doszło do przedawkowania narkotyków.

„Zawsze będziemy Cię kochać”

„To, że Presley był w naszym życiu przez 27 lat, to było błogosławieństwo” – napisała Cindy Crawford i jej rodzina w poście.

„Jest słodką, piękną duszą, która kochała i jest kochana – teraz i na zawsze. Jesteśmy tak dumni z tego, w jaki sposób zaprezentował się światu – ze swoją dobrocią i wrażliwością” – czytamy we wpisie.

„Do zobaczenia, nasz słodki chłopcze. Zawsze będziemy Cię kochać. Mama, tata i Kaia” – napisali.

„Jak być twoją siostrą w świecie, w którym nie mogę do Ciebie dotrzeć”

Jego siostra, Kaia Gerber, która podobnie jak jej matka jest modelką, na swoim profilu zamieściła nagranie przedstawiające rodzeństwo tańczące razem jako dzieci, zdjęcie ich stojących nad oceanem i czterostronicowy list do brata napisany na niebieskim tle. „Prez, brak mi słów” – zaznaczyła. Podkreśliła, że nie potrafi wyrazić, jak ogromną stratą jest dla niej śmierć brata.

W liście napisała, że bała się przekłuć sobie uszy, więc „ty zrobiłeś to pierwszy”. „Kiedy trzymałam kolczyk, który zdjęto z twojego ciała, myślałam tylko: On należy do ciebie” – napisała.

„Wiesz, jak bardzo kochałam być twoją siostrą. To zawsze było i na zawsze będzie moją ulubioną cechą mnie samej” – zaznaczyła.

„Uczę się, jak cię kochać, kiedy nie mogę cię widzieć” – kontynuowała Kaia.

„Jak ci coś powiedzieć, nie sięgając po telefon, żeby do ciebie zadzwonić. Jak być twoją siostrą w świecie, w którym nie mogę do Ciebie dotrzeć. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić” – dodała.

W liście do nieżyjącego brata Kaia określiła Presleya jako swojego najlepszego przyjaciela, wielkiego obrońcę i jedyną prawdziwą miłość swojego życia.

Presley Gerber otwarcie mówił o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym

Presley Gerber podpisał kontrakt z agencją IMG Models w wieku 15 lat i pracował jako model dla takich marek, jak Burberry, Dolce & Gabbana i Bottega Veneta. Często mówił o swojej walce z depresją i nadużywaniem substancji psychoaktywnych.