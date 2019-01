Portugalski dziennik “Diario de Noticias” w środowym artykule ocenia, że Polska istnieje, gdyż wyszła w przeszłości z “próby ognia” ze strony agresorów. Określa ją mianem współczesnej “europejskiej potęgi” i przykładu sukcesu.

Zastępca redaktora naczelnego czołowego portugalskiego dziennika Leonidio Paulo Ferreira odnotowuje, że już w 1864 r. ta lizbońska gazeta pisała o Polakach jako “narodzie walczącym o odzyskanie swojej niepodległości".