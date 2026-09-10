Polskie doświadczenia migracyjne w orędziu von der Leyen i rezolucji PE?

RMF24

Polskie doświadczenia z kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy mogą wybrzmieć w dorocznym przemówieniu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii, a także znaleźć się w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ceuty. Zabiega o to polska delegacja KO i PSL z Europejskiej Partii Ludowej.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w środę 16 września w Parlamencie Europejskim w Strasburgu orędzie o stanie UE. Europoseł Andrzej Halicki spodziewa się, że w kontekście kryzysu w Ceucie von der Leyen może wskazać na polskie doświadczenia jako przykład skutecznej ochrony zewnętrznej granicy.

Spodziewam się, że z punktu widzenia chociażby tego kryzysu hiszpańskiego polskie doświadczenie może być przywołane, bo przecież ten dobry przykład, że Europa jest i może być skuteczna – powiedział Halicki, pytany przez RMF FM.

Polskie doświadczenia w debacie i rezolucji PE w sprawie Ceuty



Szefowie frakcji PE zdecydowali, że we wtorek 15 września Parlament Europejski będzie debatować o sytuacji w hiszpańskiej enklawie, a w czwartek ma przyjąć rezolucję w tej sprawie. Polska chce wykorzystać debatę o Ceucie do forsowania na poziomie całej Unii swojego podejścia do prawa do azylu.

Jak ujawniła kilka dni temu dziennikarka RMF FM, Warszawa zabiega, aby Unia Europejska przyjęła polską interpretację przepisów dotyczących ochrony międzynarodowej i dopuściła możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu w sytuacjach kryzysowych.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił RMF FM, że chodzi o „pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne”.

Wczoraj Warszawa znalazła się wśród krajów, które poprały propozycję, żeby temat Ceuty był omawiany na najbliższym, październikowym posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych UE. Również na tym spotkaniu Polska chce mówić o lekcjach, jakie UE może wyciągnąć z tej sytuacji i polskich doświadczeń.

Ceuta na granicy wytrzymałości. Polska chce rzetelnych wyjaśnień Warszawa oczekuje „więcej rzetelnych informacji” na temat tego, co dokładnie wydarzyło się w Ceucie na początku sierpnia, gdy z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów wywołując poważny kryzys na jedynej lądowej granicy Unii Europejskiej…

Polska chce zapisu w rezolucji



Teraz polska delegacja KO i PSL w Europejskiej Partii Ludowej będzie więc walczyć, żeby w rezolucji PE na temat Ceuty znalazł się zapis odwołujący się do polskich doświadczeń z granicy z Białorusią, a przede wszystkim do polskiego rozwiązania dotyczącego zawieszenia prawa do azylu.

Myślę, że w rezolucji też może się to pojawić – zapowiada Halicki i przekonuje, że takie rozwiązanie powinno stać się unijnym mechanizmem kryzysowym. Będziemy się starać o to, żeby Unia przejęła naszą ideę, jeżeli chodzi o zawieszenie prawa azylowego – mówi Halicki.

Jak dodaje, rozwiązanie, które Polska zastosowała na swojej granicy, powinno być możliwe w całej UE „w sytuacjach kryzysowych” i na wniosek konkretnego państwa. W jego ocenie z takiej możliwości mogłaby skorzystać także Hiszpania w związku z kryzysem w Ceucie.