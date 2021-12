​Polski marynarz jest wśród sześciu osób porwanych przez piratów w Zatoce Gwinejskiej - dowiedział się reporter RMF FM. To załoga kontenerowca pod banderą Liberii. Jednostka została zaatakowana w poniedziałek.

Zdj. ilustracyjne / GEORGE ESIRI / PAP/EPA

Polska dyplomacja powołała zespół kryzysowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który jest w kontakcie z armatorem oraz Duńczykami, którzy pierwsi zareagowali na atak piratów.

Do porwania doszło w okolicach wyspy Bioko, należącej do Gwinei Równikowej. Duńska fregata Esbern Snare przebywała w pobliżu w ramach misji polegającej właśnie na odstraszaniu piratów i walce z nimi. Jej załoga wysłała śmigłowiec za łodzią, w której znajdowali się porywacze i 6 zakładników. Musiał on jednak zawrócić, gdy dotarł do nigeryjskich wód terytorialnych.

Teraz trwają rozmowy z rządem Nigerii i innych państw zatoki.

Nie wiadomo, w jakim stanie jest Polak oraz pozostali zakładnicy.

Nad Zatoką Gwinejską leżą m.in.: Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gwinea Równikowa, czy Gabon.

Według Międzynarodowego Biura Morskiego (IMB) w 2020 roku spośród 135 marynarzy porwanych na całym świecie 130 uprowadzono w Zatoce Gwinejskiej, co jest rekordem w tym rejonie.