Mieszkające w Szwecji małżeństwo z Polski Kinga i Bartek uciekli na święta przed skandynawskim chłodem na Cypr. Zabrali ze sobą urnę z prochami tragicznie zmarłego syna Dennisa. Na miejscu postanowili rozsypać jego prochy do morza. W drodze na plażę ich auto zostało okradzione. Złodzieje zabrali urnę. Po tygodniu sami skontaktowali się z kobietą, by przekazać jej prochy syna. „Złodziej zadzwonił i przepraszał. On płakał i ja płakałam” – mówiła Polka w rozmowie ze szwedzkim dziennikiem "Expressen".

