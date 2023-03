​To będzie Polska Noc w Waszyngtonie. Dziś wieczorem w hali Capital One Arena w stolicy Stanów Zjednoczonych Marcin Gortat organizuje Noc Polskiego Dziedzictwa. W czasie meczu Washington Wizards z San Antonio Spurs zobaczymy Gortata w roli trenera i Jeremy’ego Sochana, zawodnika drużyny San Antonio. A w przerwie przedstawiona zostanie polska historia. To kolejna taka impreza organizowana przez Marcina Gortata.

Przede wszystkim będziemy chcieli pokazać naszą kulturę i historię. Mamy piękną wystawę, która pokazuje co się działo w pierwszych dniach wojny, jak Polska była aktywna i jak dużo pomogła Ukrainie. Mamy filmiki i prezentacje od znanych sportowców, artystów i najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie - podkreśla Marcin Gortat.

Niestety kontuzja może wyeliminować z gry Jeremy’ego Sochana. Choć zawodnik bardzo cieszył się z tego, że w czasie właśnie meczu pomiędzy Washington Wizards a San Antonio Spurs odbędzie się Polska Noc, to może się okazać, że spotkanie będzie obserwować z ławki.

Wiktor Lipiecki, ojczym Sochana powiedział naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, że Sochan z powodu kontuzji może nie pojawić się na parkiecie, jednak bardzo cieszy się, że będzie w czasie tego spotkania obecny w hali. Decyzje dotyczące gry mogą zapaść przed samym meczem - powiedział.

Nawet jeżeli nie będzie grał to na pewno będzie tutaj. I cieszy się z tego, że może być częścią tego wydarzenia. On docenia to, że ludzie mu kibicują, przyjeżdżają na mecze - powiedział Wiktor Lipiecki.

Marek Magierowski, ambasador naszego kraju w Waszyngtonie, zaprosił wczoraj wieczorem do swojej rezydencji w stolicy USA przedstawicieli Polonii Amerykańskiej, klubu Washington Wizards i zawodników NBA. W czasie rozmowy wspominano grę Gortata w NBA, rozmawiano o Polsce i polskich tradycjach. Mówiono o pomocy Ukrainie i otwartych sercach Polaków. Na dobę przed wielkim sportowym wydarzeniem podkreślano jak ważne jest, by promować Polskę i polską kulturę.

Zaprosiliśmy Marcina Gortata i jego przyjaciół do rezydencji, żeby porozmawiać nie tylko o koszykówce i nie tylko o jego działaniach czysto sportowych ale i jego działaniach charytatywnych - mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem ambasador Marek Magierowski.

Polski ambasador podkreślał, że Polska Noc w czasie spotkania drużyn Washington Wizards i San Antonio Spurs to będzie wyjątkowe wydarzenie.