Polska liderem UE pod względem zapasów gazu. Niemcy na końcu

Polska jest więc już wyraźnie powyżej poziomu 80 proc., który Komisja Europejska uznaje za wystarczający do zabezpieczenia dostaw gazu w czasie zimy. Zaraz po Polsce plasuje się Portugalia, która ma magazyny wypełnione w 93,1 proc., oraz Włochy (83,1 proc.).
KE uspokaja: Na razie nie ma zagrożenia
Komisja Europejska nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w UE przed zimą. Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen powiedziała dziennikarzom w Brukseli, że podczas lipcowego posiedzenia Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu państwa członkowskie i Komisja uznały, że 80 proc. napełnienia magazynów powinno wystarczyć do zabezpieczenia dostaw na zimę.
Komisja zwraca również uwagę na spadek zapotrzebowania. Według rzeczniczki zużycie gazu w UE jest obecnie o 17 proc. niższe niż przed kryzysem energetycznym. To jeden z czynników, który poprawia bezpieczeństwo dostaw mimo niższego poziomu zapasów.
Rzeczniczka przypomniała, że unijne przepisy przewidują też pewną elastyczność.
Europa wchodzi w zimę z niższymi zapasami
„Financial Times” zwracał ostatnio uwagę, że europejskie zapasy gazu są na najniższym poziomie dla tej pory roku od 2022 r. Niepokojący jest poziom magazynowania gazu w Niemczech. Niemcy mają jednocześnie największą pojemność magazynową w UE. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wymaga więc zgromadzenia bardzo dużej ilości gazu.
Komisja podkreśla jednak, że nie zamierza na razie zmieniać przepisów dotyczących magazynowania gazu tylko z powodu wysokich cen, które utrudniają magazynowanie tego surowica w olbrzymich ilościach np. w Niemczech. Jak tłumaczyła Itkonen, bezpieczeństwo dostaw i poziom cen to dwie odrębne kwestie.
Na razie Komisja nie uważa, że niski poziom w części państw oznacza zagrożenie dla całej Unii. Jutro zaplanowane jest kolejne posiedzenie Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu podczas którego kraje UE zajmą się jednak tę kwestią.