Ambasada Polski w Stanach Zjednoczonych odpowiedziała na list kilku środowisk polonijnych, "które stanowczo sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę" w Ukrainie. "Jesteśmy zaniepokojeni treścią i tonem wypowiedzi, odzwierciedlających retorykę Kremla" - głosi oświadczenie polskiej placówki dyplomatycznej w USA.

Marek Magierowski / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

"Rosja to agresor, stanowi duże zagrożenie, nie można ustępować Rosji" - powiedział korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie przedstawiciel jednej z organizacji polonijnych. Nie wszyscy jednak podzielają taki pogląd i część środowisk Polaków w Ameryce dała temu wyraz w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Treść korespondencji jako pierwsze ujawniło RMF FM.

W treści listu przedstawiciele Polonii wyrażają nadzieję, że Polska "poprowadzi świat w kierunku deeskalacji tego konfliktu i jego rozwiązania na drodze negocjacji", bo Europa potrzebuje "nie wojny, ale pokoju". List głosi, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, który nie daje się wciągnąć w rozgrywki geopolityczne dominujących członków Paktu Północnoatlantyckiego, a Polska nie może angażować się militarnie poza granicami kraju.

W dalszej części korespondencji podkreślono z kolei, że Rosji nie należy prowokować, bo konsekwencje eskalacji konfliktu mogą okazać się dla Polski i świata "tragiczne". Później środowiska polonijne napominają polskich polityków, by "powstrzymywali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb", które - zdaniem autorów - nie mają żadnego przełożenia na realną ocenę szans Polski w kontekście ewentualnego konfliktu militarnego.

"Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli do tych przywódców europejskich, którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu (pisownia oryginalna)" - kończą autorzy listu.

Polska ambasada odpowiada Polonii

"Ambasada RP w Waszyngtonie przyjęła do wiadomości stanowisko wyrażone przez niektórych członków Polonii - Polonii - w Stanach Zjednoczonych, dotyczące nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę i jej konsekwencji dla Polski. Jesteśmy zaniepokojeni treścią i tonem niektórych ostatnich wypowiedzi, odzwierciedlających retorykę Kremla w tej kwestii" - napisano w oświadczeniu, pod którym podpisał się polski ambasador Marek Magierowski.

Dalej, komunikat głosi, że w polskim interesie jest "zapewnienie Rosji strategicznej porażki w jej agresji" na Ukrainę i że nad Wisłą panuje w tej kwestii "powszechny konsensus polityczny".

Oświadczenie kończy się apelem do środowisk polonijnych o pomoc w orędowaniu za interesami Polski za granicą. W ramach tychże interesów ambasada wymieniła "dalszą pomoc dla Ukrainy, która broni się przed rosyjską agresją". Ambasada RP przypomniała także, że wsparcie będzie szczególnie mile widziane w kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu.

Pełną treść odpowiedzi na list Polonii można przeczytać w tym miejscu.