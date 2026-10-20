Polka z 7-letnim synem zginęli w wypadku busa w Egipcie. Sąd zdecydował ws. kierowcy

RMF24

Karę pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata egipski sąd wymierzył Alemu M., kierowcy busa, który w zeszłym roku uczestniczył w wypadku, w którym zginęła Polka i jej 7-letni syn. Wynika to z notatki, którą polska ambasada w Egipcie przekazała Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.

Polacy wśród ofiar wypadku busa w Egipcie

Do wypadku doszło w lipcu ubiegłego roku, w pobliżu turystycznego kurortu Marsa Alam w Egipcie. Podczas fakultatywnej wycieczki w wypadku busa z turystami zginęła mieszkanka Olsztyna i jej 7-letni syn, a także Egipcjanin.

Pełnomocnik rodziny zmarłych Polaków złożył wówczas w olsztyńskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Kierowca został prawomocnie skazany. Szczegóły nie są jednak znane

W ostatnim czasie do prokuratury z polskiej ambasady w Egipcie wpłynęła notatka, z której wynika, że kierowca busa, Ali M., został prawomocnie osądzony w Egipcie – przekazał Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Z notatki wynika, że w listopadzie 2025 roku Ali M. został uniewinniony, ale od tego wyroku odwołała się prokuratura. W styczniu 2026 roku Ali M. został skazany na 6 miesięcy więzienia. Ten wyrok także został zaskarżony i w efekcie tego Ali M. w marcu został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata. Ten wyrok egipskiego sądu jest prawomocny, ale my nie znamy poza tymi danymi innych szczegółów – mówił prok. Brodowski.

Strona egipska nie przysłała dokumentacji

Polscy prokuratorzy nie wiedzą, za co był skazany Ali M., ani jakie ustalenia co do wypadku poczynił egipski sąd.

To postępowanie cały czas prowadzimy, strona egipska do tej pory nie nadesłała nam materiałów, o które wnioskowaliśmy – powiedział prok. Brodowski.

Nie wiadomo, czy i kiedy one nadejdą.