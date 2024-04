Narciarka Anna Tybor ruszyła w Himalaje. Na początku tygodnia wystartowała wyprawa Dream Line 2024. To już trzecia wyprawa cyklu. Tym razem czołowa polska skialpinistka zamierza zdobyć dwa szczyty - siódmy co do wysokości Dhaulagiri, 8167m, położony w Nepalu oraz dziewiąty Nanga Parbat, 8126 m, w Pakistanie. Następnie planuje zjechać z nich na nartach, czego nie dokonała jeszcze żadna kobieta, a żadna Polka w Himalajach nawet nie próbowała dokonać.

Tybor: Plany są bardzo duże, a zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu

Skialpinistka i reprezentantka kadry narodowej w narciarstwie wysokogórskim, ma na swoim koncie liczne sukcesy, w tym historyczne zjazdy z ośmiotysięczników Manaslu w 2021 i Broad Peak w 2023, gdzie jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła i zjechała z tych szczytów na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. W 2024 roku planuje próbę pierwszego kobiecego zjazdu z Dhaulagiri oraz pierwszego pełnego zjazdu z Nanga Parbat.

Anna Tybor osiągała również szczyty w ramach zawodów skialpinistycznych, wchodząc na nie na nartach lub wspinając się z nartami przypiętymi do plecaka. Startowała w mistrzostwach świata i w najbardziej ekstremalnych zawodach w narciarstwie wysokogórskim, takich jak Pierra Menta, Trofeo Mezzalama, Adamello Ski Raid. Była piąta zarówno w mistrzostwach Europy, jak i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Polski, wygrywając m.in. w Pucharze Pilska i prestiżowym Memoriale Piotra Malinowskiego.

Anna Tybor odziedziczyła swoją górską pasję, miłość do nart i sportowe zacięcie po rodzicach. Jej matka, aktywna przewodniczka tatrzańska, oraz ojciec, który był międzynarodowym przewodnikiem górskim i ratownikiem TOPR, wpłynęli na jej życiową ścieżkę. Jan Tybor, jako jeden z pierwszych Polaków, startował także w skialpinistycznych zawodach w Alpach. Anna kontynuuje jego drogę nie tylko na nartach, ale i w ratownictwie górskim. Przez kilka lat mieszkała we włoskim Livigno, gdzie pracowała w miejscowej służbie ratowniczej Soccorso Alpino. Obecnie mieszka w Chamonix we Francji, gdzie spędza siedem miesięcy w roku na nartach. Pozostały czas poświęca na treningi biegowe, wspinaczkę oraz kolarstwo górskie i szosowe. Oprócz sportu Anna pracuje także jako architekt, dzieląc swój czas między pasje a życie zawodowe.

Pionierskie osiągnięcia

Anna Tybor, stając przed ambitnym i historycznym wyzwaniem, jest jedną z pierwszych kobiet, które przekraczają granice narciarstwa w najwyższych górach świata. Jej plany zdobycia i zjazdu narciarskiego z Dhaulagiri oraz Nanga Parbat stanowią próbę osiągnięcia tego, czego dotąd nie udało się żadnej kobiecie.

Pierwszy zjazd narciarski z Dhaulagiri, siódmego co do wysokości szczytu świata, jako pierwszy zrealizował David Fojtik w 2009 roku. Jego próba rozpoczęła się 20 metrów poniżej szczytu i ominęła trudną do narciarskiego pokonania sekcję między wysokościami 7200 a 6700 metrów. Przed Anną Tybor na narciarskim szlaku Dhaulagiri przecierał drogę Bartek Ziemski, który w 2023 roku dokonał pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z tego szczytu.

W przypadku Nanga Parbat pierwszy historyczny zjazd narciarski miał miejsce w 1990 roku, gdy Hans Kammerlander i Diego Wellig podjęli się zjazdu ścianą Diamir, rozpoczynając go z wysokości 8025 metrów. Choć nie zaczęli z samego wierzchołka, ich osiągnięcie było przełomowe. W 2014 roku Elisabeth Revol i Tomek Mackiewicz kontynuowali eksplorowanie tej góry, rozpoczynając zjazd z wysokości 8000 metrów, co również wymagało częściowego zejścia pieszo przez trudne sekcje, co podkreśla wyzwania związane z narciarstwem na tym szczycie.

Zespół wyprawy Dream Line 2024 uzupełni Tom Lafaille, z którym Anna Tybor zdobyła Broad Peak w 2023 oraz fotograf i ratownik TOPR Jan Korlatowicz, który dołączy do ekipy na drugi szczyt - Nanga Parbat. Anna Tybor wraz z Tomem są już w Nepalu i w piątek rozpoczną trekking do bazy pod Dhaulagiri.

Relację z wyprawy można obserwować na mediach społecznościowych narciarki.