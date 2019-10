Niemieccy antyterroryści uwolnili porwaną w Holandii 22-letnią Polkę. Kobieta została uprowadzona w sobotę w nocy i wywieziona do Niemiec pod Kolonię. Dziś o losie porywaczy zdecyduje niemiecki sąd.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Porywacze to dwóch Polaków oraz jeden Czech. Mają 26, 27 i 32 lata.

Policję zaalarmowali świadkowie uprowadzenia młodej kobiety. Według ich relacji 22-latka została zmuszona do tego, by wsiąść do samochodu, a jeden z porywaczy miał broń.

Funkcjonariuszom udało się namierzyć volkswagena golfa na autostradzie w kierunku Kolonii, w pościg ruszyli antyterroryści. Udało im się zatrzymać samochód, aresztować dwóch porywaczy i uwolnić kobietę. Na szczęście nic się jej nie stało.

Trzeci podejrzany został zatrzymany w nalocie na dom w Bergheim pod Kolonią. Motywów porwania policja na razie nie podaje.