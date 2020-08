Sekretarz stanu USA Mike Pompeo w przyszłym tygodniu odwiedzi stolice Europy Środkowo-Wschodniej, aby omówić przegrupowanie amerykańskich żołnierzy w Europie. Według nieoficjalnych informacji, ma odwiedzić także Warszawę - informuje "Politico".

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Politico zauważa, że plan wizyty nie jest jeszcze ostatecznie ustalony, ale wstępnie zakłada, że wizyta rozpocznie się w Pradze we wtorek lub w środę, gdzie Pompeo spotka się z premierem Czech Andrejem Babiszem. Rozmowy, oprócz obecności wojsk amerykańskich w Europie, będą również dotyczyły 5G i Chin.

Według nieoficjalnych informacji portalu, Pompeo w czwartek uda się do Słowenii, a w sobotę do Warszawy, gdzie jego wizyta zbiegnie się w czasie z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Austria to kolejny potencjalny przystanek w podróży ministra obrony USA.

Wizyta ma mieć miejsce po tym, gdy w zeszłym tygodniu Pentagon przedstawił plan przeniesienia prawie 12 tys. żołnierzy amerykańskich z Niemiec. "Politico" informuje, że w Europie istnieją jednak obawy, że Waszyngton wykorzystuje ten ruch, aby budować podziały wśród krajów członkowskich UE.

Minister obrony USA Mark Esper poinformował w ubiegłym tygodniu, że Pentagon rozpocznie wycofywanie około 12 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec, spośród których 5,6 tys. zostanie skierowanych do innych państw NATO, w tym do Polski.