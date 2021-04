Starcia na przedmieściach Minneapolis w USA. Wieczorem, drugi dzień z rzędu, setki osób starły się z policją podczas protestów przeciwko zastrzeleniu przez policjantkę nieuzbrojonego czarnoskórego mężczyzny.

Protestujący przed budynkiem policji / TIM EVANS / PAP/EPA

Gubernator stanu Minnesota Tim Walz ogłosił wczoraj godzinę policyjną trwającą od zmroku do świtu. Kiedy tłum mimo to nie rozszedł się, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i granatów hukowych oraz przepędzili pozostałych za pomocą tarcz i pałek. Część demonstrantów odrzuciła granaty w kierunku policji, inni strzelali w funkcjonariuszy fajerwerkami.

Była to druga z kolei noc starć. Ich powodem było zastrzelenie 20-letniego Daunte Wrighta. Doszło do tego podczas próby zatrzymania go na ulicy w związku z nakazem aresztowania. Policja twierdzi, że Wright został zastrzelony przez przypadek, bo funkcjonariuszka pomyliła pistolet z paralizatorem.



Wczoraj policja opublikowała film z kamer funkcjonariuszy, który ma potwierdzać tę wersję wydarzeń. Na nagraniu widać, jak po usłyszeniu, że zostaje zatrzymany w związku z nakazem aresztowania, Wright zaczyna stawiać opór policjantom i próbuje wsiąść z powrotem do swojego samochodu następnie funkcjonariuszka wyjmuje pistolet i grozi mężczyźnie, że porazi go taserem. Po chwili oddaje strzał. Wright odjeżdża autem, a kobieta krzyczy z niedowierzaniem, że go postrzeliła. Samochód, którym kierował mężczyzna, zderzył się z innym kilka przecznic dalej, a Wright zmarł niedługo potem w wyniku rany postrzałowej w klatkę piersiową.



Apel Joe Bidena

Wczoraj prezydent Joe Biden zaapelował do demonstrujących o spokój. Pokojowy protest jest zrozumiały, ale dla przemocy nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia - powiedział w Białym Domu.



Prezydent podkreślił, że należy poczekać na wyniki dochodzenia w sprawie śmierci młodego Afroamerykanina. Pytanie brzmi, czy był to wypadek, czy też celowe działanie. To musi zostać wyjaśnione - powiedział.



Do śmierci Wrighta doszło zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym w maju 2020 roku zginął inny Afroamerykanin, George Floyd. Mężczyzna zmarł podczas brutalnego zatrzymania policyjnego, co wywołało protesty przeciwko rasizmowi i brutalności policji w całych USA. W Minneapolis trwa proces byłego już policjanta Dereka Chauvina oskarżonego o zabójstwo Floyda.