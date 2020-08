Splądrowane sklepy, powybijane witryny i starcia z policją. To sceny z centrum Chicago. Zamieszki wybuchły po interwencji policjantów, którzy postrzelili 20-letniego mężczyznę, kiedy ten - podczas przesłuchania - zaczął uciekać i otworzył ogień do funkcjonariuszy.

Ranny uciekinier trafił do szpitala. W mediach społecznościowych zaczęto nawoływać do demonstracji, które przerodziły się w akty wandalizmu, między innymi na reprezentacyjnej Michigan Avenue.

400 policjantów zostało zadysponowanych do centrum miasta. To nie był zorganizowany protest, to była przestępczość w czystej postaci. To akt przemocy przeciwko funkcjonariuszom i przeciwko naszemu miastu - mówił nadinspektor David Brown z chicagowskiej policji.

W zamieszkach rannych zostało 13 policjantów, a także jeden z protestujących.