Hiszpańska policja przywróciła ruch na blokowanej od poniedziałku przez katalońskich separatystów autostradzie AP7 przy granicy z Francją. Zatrzymano 19 manifestantów.

Protestujący katalońscy separatyści zablokowali setki ciężarówek / David Borrat / PAP/EPA

We wtorek rano premier Katalonii Quim Torra deklarował, że katalońska policja, tzw. Mossos d'Esquadra, nie podejmie żadnych działań przeciwko uczestnikom blokady, ale późnym popołudniem funkcjonariusze przywrócili ruch na autostradzie, spychając z jezdni protestujących koło miejscowości La Jonquera.



Po stronie francuskiej manifestujących separatystów usunęła siłą tamtejsza żandarmeria. Funkcjonariusze użyli wobec protestujących Katalończyków pałek oraz gazu łzawiącego.



Organizująca blokadę internetowa platforma o nazwie Tsunami Democratic zaapelowała za pośrednictwem portali społecznościowych o odstąpienie od konfrontacji z policją na AP7 i przeprowadzenie protestów w innych miejscach regionu.



Manifestacje w różnych miejscach