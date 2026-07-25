Polak zginął w słowackich Tatrach. Spadł z wysokości 150 metrów

RMF24

21-letni polski turysta zginął w słowackich tatrach – przekazało tamtejsze górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna poślizgnął się i spadł z wysokości około 150 metrów.

Prośbę o pomoc słowackie górskie pogotowie ratunkowe (horská záchranná služba) otrzymało o poranku w sobotę. Dwie osoby, turyści z Polski, planowali wejść na Wysoką – jeden z najwyższych szczytów Tatr. Ze względu na śliski teren zdecydowali się jednak zawrócić.

Podczas schodzenia, w rejonie turni o nazwie Kogucik, 21-leni Polak poślizgnął się i spadł z wysokości około 150 metrów. Do akcji ratunkowej wykorzystano śmigłowiec, lecz obrażenia okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł. Jego ciało przetransportowano do Starego Smokowca, gdzie przekazano je policji i lekarzowi.

Druga osoba nie odniosła obrażeń i w towarzystwie pracownika Chaty pod Rysami zeszła do schroniska. Następnie turysta wraz z ratownikiem górskim został przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca.

Poniższe nagranie udostępniło słowackie górskie pogotowie ratunkowe (horská záchranná služba):